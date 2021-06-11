Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına uygulamanın özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda GB kazanma imkanı sunuyor. Verilen bilgiye göre uygulama, mayıs ayında başlattığı hediye GB kampanyasını bu ay ikiye katladı. Haziran ayında uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20'şer adet makale ile podcast dinleyen kullanıcılara 2 GB internet hediye edilecek. Toplamda 60 aksiyonu tamamlayan kullanıcılar, hatlarına tanımlanan 2 GB internet hediyesini 6 saat içinde Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanabilecek.

Hizmete sunulduğu günden beri uygulama üzerinden toplamda 5.3 milyon makale dinlendiği belirtilirken, son 3 ayda dinlenen podcast sayısının 2 milyona ulaştığı bildirildi.

Uygulamada podcast deneyimi

Verilen bilgiye göre, yenilikçi özelliklerle kendini geliştirilmeye devam edilen Dergilik, son dönemin popüler dijital medya ürünlerinden podcast'i özellikleri arasına ekledi. Mart 2021 itibariyle kullanıcılar, uygulama içine eklenen podcast dinleme özelliği ile daha zengin bir deneyim yaşıyor. Kişisel gelişim bölümleri en çok tercih edilen podcastler arasında yer alırken, ‘kendine iyi davran', ‘organik beyinler podcast' ve ‘herkes farklı ve özeldir' en çok dinlenen kanallar arasında yer alıyor.

Yüzlerce yazı ‘Sesli Makale' özelliğiyle dinlenebiliyor

Uygulamanın geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Sesli Makale' özelliğinin de büyük ilgi gördüğü vurgulandı. Binden fazla dergi ve gazeteyi tek platformda buluşturduğu belirtilen Dergilik'te, editörler tarafından seçilen makalelerin Mart 2020'den bu yana yapay zeka tarafından seslendirildiği bildirildi. Kullanıcıların, makalelerin yanında bulunan ‘oynat' butonuna tıklayarak içeriğe sesli olarak ulaşabildiği kaydedildi.

Sesli Makale özelliği ile kullanıcıların, kaliteli içerikleri yalnızca okumakla kalmadığı, aynı zamanda dinleme imkanına da kavuştuğu belirtildi.