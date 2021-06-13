Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LPS Bilişim Hizmetleri’nin geliştirdiği ve dünyanın ilk blokzincir (Blockchain) teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi “LpsChain”, Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yüksek büyüme gösteren yenilikçi teknoloji firmalarının yer aldığı “Global Entrepreneurship Program”ına dâhil edildi. Ürünlerde, blokzincir teknolojisiyle dosyaları parçalara ayırarak çift kriptolama uygulayan yeni bir şifreleme modeli kullandıklarını belirten LPS Bilişim Hizmetleri CEO’su Gökhan Önal, “Sunduğumuz teknoloji dünyada benzersiz ve tek. Bloklarda veriyi tutan ve ölçeklenebilir tek blokzincir yapısında olan ürünümüz LpsChain, ticaret, finans, sigorta gibi sektörlerin yanı sıra veri gizliliğinin önem arz ettiği kamu kurumları, savunma, eğitim, sağlık, inşaat, AR-GE, tedarik zinciri, gümrük işlemleri, finansman gibi bütün sektörlerde rahatlıkla kullanılabilir. Sahip olduğumuz tecrübeli ekibimizle birlikte, gelecek dönemde de yapay zekâ, makine öğrenimi, blokzincir ve büyük veri gibi farklı alanlarda öncü çalışmalara imzamızı atmayı hedefliyoruz” dedi.