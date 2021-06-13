Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Her hava ortamında göz rahatlığını sağlayan Gün Işığı Ekranı, parlaklığı yüzde 14,5 oranında artırıp 550 nite kadar çıkarıyor ve ekranınız güneş ışığı altında bile okunabiliyor. Ay Işığı Ekranı’nda ise ekran otomatik olarak 2 nite kadar karardığı için karanlık bir ortamda bile gözlerinizin rahat etmesi sağlanıyor. A54, yapay zekâ akıllı arka aydınlatma ile de ekranınızın parlaklık ayarlarını otomatik olarak yapıyor.

KAMERASI DİKKAT ÇEKİYOR

Oppo A54’ün arka kısmında 13 MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2 MP makro-kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2 MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren Oppo A54, yapay zekâ sahne tanıma özelliğiyle 23 farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. 5.000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan cihaz, tek bir şarjla iki güne kadar dayanıklılık sunuyor. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size yüzde 13’e kadar kullanım imkânı sunuyor. A54’ün Türkiye fiyatı 2.999 lira.