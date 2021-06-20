Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknosa’da indirim rüzgârı

Teknosa, “Teknoloji mutlu ediyorsa, hediyenin tam zamanıysa” sloganıyla başlattığı Babalar Günü’ne özel kampanya ile farklı hediye seçenekleri sunuyor. Erkek bakım ürünlerinde yüzde 40’a varan indirime giden Teknosa, Samsung A21s veya A32 akıllı telefon satın alanlara 289 TL değerinde Braun erkek bakım kiti hediye ediyor. Teknosa’da iPhone 12 mini 64 GB telefon 8.699 TL yerine 8.499 TL’ye satışa çıkarken seçili Samsung TV’lerde bir yıllık TeknoGaranti ile seçili LG TV’lerde LG Xboom bluetooth hoparlör hediye ediliyor. Ayrıca Philips OLED TV'lere 2000 lira indirimle 16.999 TL’den, bütün Grundig TV’lerin yanında Grundig soundbar’lara 699 TL yerine 399 TL’ye sahip olmak mümkün. Bütün bunların yanı sıra Samsung tabletlerde KDV indirimi, seçili notebook’larda yüzde 10’a varan indirim, notebook ve gaming notebook satın alanlara bütün monitörlerde geçerli KDV indirimi var. Yeni nesil bluetooth kulaklıkların da yer aldığı aksesuar ürünlerinde de farklı indirim fırsatları sunuluyor.

Her keseye uygun hediye

MediaMarkt, Babalar Günü’nde akıllı telefon-saatlerden TV’lere, tıraş makinelerinden bilgisayar aksesuarlarına kadar pek çok kategoride indirime gitti. Oppo A15 32 GB akıllı telefonların fiyatı Babalar Günü’ne özel 1.999 liraya inerken Apple marka akıllı saatler 2.699 liradan 2.549 liraya, Apple Watch Nike akıllı saatler 2 bin 949 liradan 2.799 liraya, Samsung marka TV’ler 10.699 liradan 9.499 liraya, Hikvision 64 GB taşınabilir USB bellek 49.99’dan 39 liraya, Sandisk taşınabilir USB bellek 179 liradan 159 liraya inen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Müziksiz yapamayan babalar için TCL kulaklık 599 lira yerine 549 liraya, TTEC kulaklık ise 549 lira yerine 499 liraya satılıyor. Bunun yanı sıra taşınabilir şarj cihazları ile haricî harddisk, adaptör, notebook çantaları, klavye, web kameralar, kablosuz mouselar indirimli fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Babalara daha az hediye alıyoruz Anneler Günü ile kıyaslandığında babalara daha az hediye alınırken hediye için ayrılan bütçe ise 100 ila 300 TL ile hemen hemen Anneler Günü ile aynı oldu.

POCO F3 alana akıllı saat hediye

Xiaomi, 21 Haziran tarihine kadar mi.com, N11, Hepsiburada, Trendyol ve Xiaomi Store’lardan POCO F3 akıllı telefon alanlara yanında Mi Watch Lite hediye ediyor. POCO F3 ise 5.399 TL.

Kazananlar Kulübü

Eğer Babalar Günü alışverişlerinizi GittiGidiyor’dan yapmayı düşünüyorsanız Kazananlar Kulübü’ne üye olarak mobil uygulamadan 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli yüzde 5 ek indirim kazanabilirsiniz. Yapıkredi World’e özel yapacağınız alışverişlerde ise 50 TL’ye varan World Puan hediye ediliyor.

Toplantıda katkınız olsun

Logitech seçili webcam ürünlerinde 30 Haziran’a kadar yüzde 30’a varan indirim fırsatı sunuyor. Kampanya boyunca Logitech BRIO 4K Yayıncı Webcam 2.199 TL, Logitech C922 Profesyonel Yayıncı Webcam 1.199 TL, Logitech C920 HD Pro Webcam 999 TL fiyattan satışa çıkıyor.

Yurt dışından satın alma imkânı

Hepsiburada’da erkek giyim ürünlerinde yüzde 70, oto aksesuar ürünlerinde yüzde 60’a varan indirimler sunulurken en popüler yurt dışı elektronik aksesuar ürünleri indirimli fiyatlarla gümrük ve kargo derdi olmadan kapınıza kadar teslim ediliyor.

Turkcell’den çifte fırsat

Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarında 'Babalar Günü Sarı Günler' kampanyası çerçevesinde hobi ürünlerinden kişisel bakıma, tablet ve bilgisayarlardan aksesuarlara kadar binlerce ürün yüzde 25'e varan indirimlerle sunuluyor. Ayrıca sadece Turkcell Pasaj ve Dijital Operatör uygulamasında geçerli olan 'Seni Babama Söyleyeceğim' kampanyası ile aralarında kişisel bakım, cep telefonu, hobi ve oyun gibi kategorilerin de bulunduğu 8 grupta ve seçili 200 üründe yüzde 45'e varan indirimler tüketicileri bekliyor. Babalar Günü'nün yanı sıra çocukları da unutmayan Turkcell Pasaj, karne hediyeleri için de indirime gitti. 30 Haziran'a kadar devam edecek 'Tablet Kampanyası'ında Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarından çocuklarına tablet hediyesi almak isteyenlere kontratlı tekliflerden herhangi birinden yararlanması durumunda kulaklıklar yüzde 42 indirimli.

Akıllı telefon alana saat 1.000 TL indirimle

Babanızı sevindirmek için nasıl bir hediye alacağınıza henüz karar vermediyseniz, Samsung’un Galaxy akıllı saatlerinde büyük indirim fırsatından faydalanabilirsiniz. 30 Haziran’a kadar geçerli olan kampanyada Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefon modellerinden birini alanlar, satın aldıkları modele göre Galaxy Watch Active2 veya Galaxy Watch3 akıllı saatlere 1.000 TL indirimle sahip oluyor.

Hangi tip babasınız? Babanın çocuğu ile kurduğu ilişki ve iletişim şekli çocuğun hem bugününü hem de yarınını etkiliyor. Çocuğunuzun davranışlarından şikâyet ediyorsanız önce kendi davranışlarınızı gözden geçirin...