Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda özellikle sosyal medyada herkesin karşısına çıkan “Profilime kimler baktı?” şeklinde yazılara tıklayanlar veya bu site ve uygulamalara bilgilerini giren kullanıcılar hakkında uyarılar yapan Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, “Bu tarz uygulamalar ile asla profilinize kimlerin baktığını gösteremezsiniz. Peki bu uygulamalarla hedeflenen ne? Telefonlarınıza yüklediğiniz birçok uygulamaya verdiğiniz izinlerle kişisel bilgileriniz çalınabiliyor. Daha ilerisi banka hesaplarınız boşaltılabilir. Bu tür uygulamalar son derece tehlikeli ve riskli. ”diye konuştu.

UZMANLARDAN UYARI: SON DERECE TEHLİKELİ

Özellikle sosyal medyada “Profilime kimler baktı” şeklinde önünüze çıkan yazı ve uygulamalara karşı uzmanlardan uyarı geldi. Siber Güvenlik Uzmanları, bu tarz uygulamaların tehlikesine dikkat çekerek, bilgilerin girilmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.

“ASLA PROFİLİNİZE KİMLERİN BAKTIĞINI GÖREMEZSİNİZ”

“Bu tarz uygulamalar ile asla profilinize kimlerin baktığını gösteremezsiniz” diyen Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, “Son dönemde girdiğimiz siteler ya da sosyal medya platformlarında yayınlanan reklamlarda bir uygulama reklamı görüyoruz. ‘Profilime Bakanlar’ konulu bir reklam, uygulama ile ise kimlerin sizlerin özelikle Instagram’ınıza baktığını öğrenebileceğinizi iddia ediyor. Peki böyle bir durumun imkansız olduğunu biliyor muydunuz” şeklinde konuştu.

“BANKA HESAPLARINIZ BOŞALTILABİLİR”

Vahap Eren, “Peki bu uygulamalarla hedeflenen ne” sorusunun da cevabını verdi. Vahap Eren, “Telefonlarınıza yüklediğiniz birçok uygulamaya, verdiğiniz izinlerle kişisel bilgileriniz çalınabiliyor. Hatta daha ötesine gidersek ortamdaki sesiniz dinlenip, kameranıza bile müdahale edilebiliyor, daha ilerisi banka hesaplarınız boşaltılabilir” şeklinde konuştu.

'BU TÜR UYGULAMALARI KESİNLİKLE YÜKLEMEYİN'

Eren, sözlerine şöyle devam etti:

“Peki neden bu uygulamalar seçiliyor? Sanal korsanlar her zaman insanların zaaflarına göre yöntemler geliştirir. Instagram dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi ve profilinize bakanları görmek istemeniz de gayet normal; ancak maalesef profilinize bakanları görmeniz mümkün değil. İnsan doğası gereği meraklı ve hesaplarına kimlerin baktığını bilmek istiyor. Bunun birçok çeşitli sebebi olabiliyor. Örneğin; eşinden ayrılmış biri ‘acaba eski eşim profilime bakıyor mu?’ iş arayan kişi ‘acaba başvuru yaptığım firmadan birisi profilimi ziyaret etti mi?’ gibi birçok neden bu merakı artırıyor. Ve insanlar da bu merakını gidermek için bu tür uygulamaları sürekli arıyorlar. Sanal korsanlar da bu zaafları fırsata çeviriyor. Aslında sanal korsanlardan ziyade bazen yabancı devletler dahi istihbarat faaliyetleri amacıyla bu tür uygulamaları kullanabiliyorlar. Bu tür uygulamalar son derece tehlikeli ve riskli, uygulamayı yüklemeniz bir süre açık tutmanız bile kişisel verilerinizin hızlıca başkalarının ellerine geçmesine neden olabiliyor. Çok kritik durumlarda ise şantaj yapılmak suretiyle bu bilgiler kullanılabiliyor. Bu nedenle bu tür uygulamaları kesinlikle yüklemeyin.”

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