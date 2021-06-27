Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi süreciyle birlikte evde daha fazla vakit geçirilmesi içerik üreticilerinin yüzde 91 daha fazla içerik üretmesine neden oldu. Yeni nesil içerik platformu Accessland’in kurucusu Nihal Temur, “Son bir yılda dijitalleşme şaha kalktı. 2017’de 12.7 milyar dolara sahip olan dijital içerik pazarı 2026’da 50 milyar dolara ulaşacak. İçerik üreticilerin aylık kazançları 50 ile 5 bin dolar arasında değişim gösteriyor. Türkiye’de de içerik pazarı hızla büyümeye devam ediyor’’ dedi.

Dijitalde hızlanmaya 50 milyar TL yatırım Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak yola çıkan Turkcell'in küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü, bu sürede 50 milyar TL yatırım yaptığını belirterek "Fiberde 10 Gbps'lik hızı her ilde herkese sunan tek şirketiz. 5G'ye geçişte fiber altyapı çok önemli ama olması gereken ortak altyapı" ifadesini kullandı...

Dijital dünya, her yönüyle ele alınacak İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021 düzenleniyor.