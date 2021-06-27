Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile üniversiteler, eğitim kurumları, sertifikasyon merkezleri, dil sınavı merkezleri, kurumsal şirketlerin işe alım ve eğitim departmanları başta olmak üzere ölçme-değerlendirme sınavları çevrim içi olarak gerçekleştiriyor. Hâl böyle olunca kopya çekenlerin sayısında da patlama yaşandı. Sınav güvenliği için kısa süre, çok soru, açık uçlu soru, rastgele soru, video konferans uygulamalarıyla kamera gözlemesi gibi tedbirler alınıyor. Bu yöntemler geçici çözümler sağlasa da kopya çekilmesinin bir türlü önüne geçilemiyor. Dolayısıyla sınav esnasında kullanıcıların izniyle kamera, ekran, ortam kayıtlarının alınması; sınav sırasında farklı uygulamaların açılmasının ve internet aramalarının engellenmesi, ölçme-değerlendirme içeriğinin korunması gibi birçok kontrolün tüm öğrencilere/adaylara uygulanabileceği bir çözüm ihtiyaç hâline geliyor. Bu doğrultuda çevrim içi sınavlarda kopya engellemeye yönelik yapay zekâ desteğiyle süreçleri otomatize eden ve ön yargıyı ortadan kaldıran çözümlere de ilgi her geçen gün artıyor.

YAZILIMLA ENGELLENECEK

Çevrim içi sınav sistemi ve çevrim içi sınav güvenliği teknolojilerinde yazılım çözümleri sunan Türk şirketi Witwiser, geliştirdiği yazılımla öğrencilerin kopya çekmesinin önüne geçiyor. Witwiser çözümleri kurumların hâlihazırda sahip olduğu bir öğrenme yönetim sistemine veya sınav sistemine de kolayca entegre olabiliyor. Geliştirilen sistemler sayesinde kuruluşlar, basitten karmaşığa her türlü sınavı hazırlayabiliyor, yapay zekâ destekli ve kullanımı kolay ürünlerle çevrim içi ölçme ve değerlendirme güvenliğini sağlayabiliyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ ETTİ

Son bir yılda 100.000’den fazla oturumu başarıyla tamamlayan Witwiser’ın CEO’su Volkan Baran “Türkiye’de önemli üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda şirketle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Öte yandan, Witwiser olarak Suudi Arabistan’ın akreditasyon değerlendiricileri için otorite kurumu TAQEEM’e teknoloji sağlıyoruz. Bu çerçevede de alanımızda yerli yazılım ihracatı gerçekleştiren ilk şirket konumundayız. Çevrim içi sınav sistemi ve çevrim içi sınav güvenliği sistemi ürünleri ile uzaktan değerlendirme süreçlerini daha iyiye götürecek yenilikçi çözümler ortaya koyarak değerlendirme sektöründe ilk akla gelen yenilikçi bir teknoloji şirketi olmak, farklı ülkelere uzaktan ölçme-değerlendirmede hizmet vermek, küresel pazardaki rakiplerimiz arasında yapılan değerlendirmede ilk sıralarda tercih edilen bir kurum olmak ve dünya çapında kullanıcılar arasında güvenilir bir noktaya gelmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek Massachusetts Institute of Technology Yapay Zekâ Laboratuvarında Türkiye’yi temsilen araştırma iş birlikçisi olarak çalışan Dr. Şebnem Özdemir’in geliştirdiği cilt kanserini erken dönemde yakalamayı hedefleyen yöntem, dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

Yapay zekâ bebekleri Dijital hayatın her alanında aktif şekilde kullanılan yapay zekâ teknolojisi üreme tıbbına da yön vererek çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzünü güldürüyor. Akıllı teknolojiler, tutunma potansiyeli en yüksek embriyoyu seçip gebelik şansının artmasını sağlıyor.