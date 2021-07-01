Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk güvenliği ve mahremiyet konusunda eleştirilerin odağında olan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, yayınladığı rapor ile bu yılın ilk 3 ayında 13 yaşın altındaki çocuklara ait olduğundan şüphelenilen 7.3 milyon hesabın kapatıldığını belirtti.

62 MİLYONA YAKIN VİDEO KALDIRILDI

TikTok'un yayınladığı raporda, 61 milyon 951 bin 327 videonun kuralları ihlal ettiği için kaldırıldığı, bu videoların yüzde 82'sinin izlenmeden önce, yüzde 91'inin herhangi bir kullanıcı bildirmeden önce ve yüzde 93'ünün de yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldığı ifade edildi.

TOPLAM KAPATILAN HESAP 11 MİLYONU AŞTI

Raporda, 1 milyon 921 bin 900 reklamın TikTok’un reklamcılık politikalarını ve yönergelerini ihlal etmesi nedeniyle reddedildiği ve kurallar ile hizmet şartlarını ihlal etmesi gerekçesiyle toplam 11 milyon 149 bin 514 hesabın kapatıldığı bilgileri yer aldı.

ÖZEL MESAJLAŞMA VE CANLI YAYINA YAŞ SINIRI

TikTok yetkilisi Cormac Keenan yaptığı açıklamada, özel mesajlaşma ve canlı yayın gibi özelliklerin 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlanması da dahil olmak üzere gençleri korumak için çeşitli önlemler getirildiğini vurguladı. Keenan, "TikTok'un 13 yaş ve üzeri kullanıcılara yönelik bir uygulama olarak kalması için sektör genelinde yaş güvencesi ile ilgili yeni teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

13 YAŞ KURALI

Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde olan ve dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler olan TikTok'un kurallarına göre; kullanıcılar en az 13 yaşında olmak zorunda.

TikTok videosu çekerken kendisini yaktı Gençler arasında oldukça popüler olan TikTok için, video çekmeye çalışan genç kız alevlerin içinde kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan genç kız yoğun bakımda iyileşmeyi bekliyor.