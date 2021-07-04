Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk yazılımcılar tarafından iki yılda geliştirilen ABStocks, saniyede bir milyon işlem yapabilme kapasitesine sahip. ABStocks’un web kullanımı dışında iOS ve Android mobil işletim sistemi versiyonları da kısa süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca sisteme ‘Stop Loss’, yani yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutmak için geliştirilen sistem özelliği ve Türkiye’de henüz kullanılmayan kullanıcı dostu soğuk cüzdan uygulamaları da eklenecek. ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, ABStocks ile yakın bir sürede Avrupa ve Amerika’ya açılmayı hedeflediklerini söyledi.

MANİPÜLATÖR ALTCOINLER LİSTELENMEYECEK

ABStocks’un kendi kripto varlığı olan ABGCoin’i de hayata geçirdiklerini ifade eden Bayrak, her iki platformu aynı anda alım satıma açtıklarını belirtti. Açıldıkları ilk gün itibariyle ABGCoin’e büyük bir ilgi olduğuna dikkat çeken Bayrak, “ABStocks’da şu anda sadece ABGCoin işlem görüyor. Bitcoin dâhil bütün altcoin’ler de yakında listeleniyor olacak. Temel mottomuz toplumu yanıltan, manipüle eden, onları zarara sokabilecek bütün altcoin’lerden uzak durmak. Bu altcoin’leri listelemeyeceğiz. Yazılımcı ve test uzmanlarının onayından geçmeden listeleme yapmayacağız. Bu sebeple de test aşamalarımız devam ediyor” dedi.

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