Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar yeni hizmetle birlikte aracı aldıkları yere bırakmak zorunda kalmazken iptal ve değişiklik durumunda ücret alınmıyor. Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan, “Kullanıcılarımız özellikle uçak yolculukları sonrası gittikleri yerlerde araç kiralayarak kolayca seyahat etmek istiyordu. Bu amaçla biz de birçok araç kiralama firmasının ve yüzlerce araç modelinin yer aldığı Enuygun Araç Kiralama sayfasını hizmete açtık. Üstelik araçlarını aldıkları yere de bırakmak zorunda değiller. Örneğin, Bodrum Havalimanı’ndan aracı kiralayıp Dalaman’da bırakabilirler. Ya da aynı şekilde Trabzon’dan aracı kiralayıp Samsun’da ya da Ordu’daki ofise bırakabilirler” dedi.

Araç kiralamada minimal ödeme Biletall.com’un kurucuları tarafından geliştirilen Miniyol’da araç kiralama işlemi üç adımda tamamlanırken aynı şekilde ödemeler ‘minicik’ yapılıyor

Kiralama sektörü vites artırdı Salgının getirdiği belirsizlik ve artan araç maliyetleri şirketlerin araç kiralama taleplerini de etkiledi.