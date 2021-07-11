Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bulut tabanlı işletim sistemi KeeneticOS ile tüm VDSL/ADSL modemlerinde SNR Margin ayarlama özelliğini sunan Keenetic, bu özellikle kullanıcıların hatlarında kararlılık veya hızla ilgili manuel ayar yapmalarına ve iyileştirme yapmalarına imkân tanıyor. Peak DSL, Hero DSL ve diğer VDSL/ADSL Keenetic modemlerinde sunulan diğer bir güzel özellik ise DSL tanılama ve raporlama özelliği. Bu özellik sayesinde DSL ile ilgili yavaşlama veya kesinti problemleriyle karşılaşılması durumunda gerekli incelemelerin yapılması için tanılama menüsü mevcut.

Uzaktan eğitim için hangi modemi kullanmalıyım? Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine eğitime kademeli geçiş kararı alındı. Buna göre 31 Ağustos 2020’de uzaktan eğitim yoluyla, 21 Eylül 2020’de de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Uzaktan eğitim için ise iyi bir Wi-Fi bağlantısı şart.

Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı ABD'li teknoloji şirketi Apple, mikro çip üreticisi Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı.