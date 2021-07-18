Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

FAZLA GIDA'YA 26 MİLYON TL

Atık yönetimi için teknolojik çözümler sunan Fazla Gıda, Seri A turunda 212 liderliğinde, MAP, 500 Istanbul ve Berlin merkezli Atlantic Food Labs’ten 26 milyon TL’lik yatırım aldı. Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından kurulan Fazla Gıda, Türkiye’de dört yıldır Migros, Metro, Nestle, Pepsi ve Danone gibi ulusal ve çok uluslu devlerin atıl ürünlerini yönetmelerini sağlıyor. Fazla gıdalar yapay zekâ tabanlı bulut platformu sayesinde sınıflandırılıyor, ardından da ya bağış için gıda bankalarına gönderiliyor ya da yem ve biyogaz tesislerine gönderiliyor.

MUSIXEN İLK YATIRIM TURUNU TAMAMLADI

Dijital performans platformu Musixen ilk yatırım turunu tamamladı. Plug and Play ve Re-Pie yatırımlarının ardından son olarak AFM Sinemaları ve AFM Online şirketlerinin yatırımcısı Adnan Akdemir ile Verodo Investment’dan 4,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan Musixen, müzik sektöründe küresel bir oyuncu olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

AKSA AKRİLİK'TEN İLTEMA'YA 3 MİLYON DOLAR

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik “Girişimciliğe Değer” programıyla, akıllı tekstiller üreten İltema’ya 3 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden yatırım yapacak. Isı yayan akıllı tekstil ürünleri geliştiren İltema, iletken özelliğe sahip karbon elyaf kullanılan dokuma kumaşlar üretecek. İltema’nın üretim esnasında yararlandığı yeni nesil patentli teknoloji, tekstil sektörü için de bir ilk olacak.

TAXIM'İN YEDİNCİ YATIRIMI MOLTEK'E

Taxim Capital, nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Moltek’e yatırım yapma kararı aldı. Yeni yatırım için Rekabet Kurumuna başvuruda bulunan Taxim Capital, yakın geçmişte BigChefs Restoran Zinciri, Netcad Yazılım, Suwen İç Giyim, Alke Veteriner İlaçları, Cyberwise Siber Güvenlik Çözümleri ve Doğanay Gıda şirketlerine yatırım yapmıştı.

SERVİSLET YEDİ AYDA 17 KAT KAZANDIRDI

Otomotiv sektöründe yer alan servis noktaları ile yedek parça markalarının dijital dönüşümüne hizmet eden Servislet, Keiretsu Forum Türkiye ile gaza bastı. İlk yatırımını Aralık 2020’de 5 milyon TL olarak alan Servislet, Aralık ayından bu yana geçen yedi ayda yatırım değerini 17 kat artırarak Autostop Global’den 86 milyon TL değerleme üzerinden yeni yatırım aldı.

İBRAHİM BODUR ÖDÜLÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilere destek olmayı amaçladığı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı için başvurular başladı. Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın, erken aşama, ileri aşama ve iş birliği kategorilerindeki bütün başvuruları kapsamına alan program, bu yıl 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendiriyor. Programa başvurular, 1 Eylül’e kadar ibrahimbodurodulleri.com/ internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı proje tamamlama süresi uzatıldı Tarım ve Orman Bakanlığı: "16 Temmuz 2021'de tamamlanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. etap proje tamamlama süresi 2 ay uzatıldı".

Turkcell, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı Turkcell, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji’yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek.