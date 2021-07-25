Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

En son geçtiğimiz ay film ve dizi platformu Netflix’in sevilen orijinal yapımlarına ilişkin ürünleri yeni açtığı e-Ticaret platformunda satışa sunmaya başlaması, sektörde yeni bir akım başlattı. Türkiye’de de bir süredir özellikle dizi oyuncularının giydiği giysi, ayakkabı ve kullandıkları aksesuarların benzerlerinin internet üzerinden satıldığını ifade eden TOBB e-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Netflix’in e-Ticaret’e başladığını duyurmasından sonra birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sektörde bir hareketlilik başladı. Özellikle dizi karakterlerinin çok sevilen giysilerinin benzerlerinin satışını yapan yeni siteler açılıyor. Yine film ve dizilere ilişkin tişört, bardak, başlık gibi anı eşyaları hazırlayan firmalar da işlerini e-Ticaret’e taşımaya başladı. Bu modadan tasarıma, ev eşyasından sanata kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Netflix’in yeni adımı, aslında yeni bir sektör oluşturdu. Bu kategoriye, popüler kültür ürünlerinin satışına yönelik olduğu için p-Ticaret adı verdik. Yakında bu alanda iş yapan çok sayıda p-Ticaret markası olacak” diye konuştu.

Netflix şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor Netflix kurallara aykırı şifre paylaşımını engellemek için harekete geçti. Yurtdışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.