Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçen yıl Silikon Vadisi devleri için yapılan harcama toplam 46 milyon dolar oldu. Fakat 46 milyon doların sadece 23,4 milyon doları Zuckerberg için harcandı. Zuckerberg için yapılan güvenlik harcaması 2019 yılında 20,4 milyon dolardı.

Zuckerberg kamuflajlarını giydi, ava çıktı 6 ay boyunca Hawaii’deki evinden çalışacağını açıklayan Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg (37), maiyetindekilerle beraber Kauai adasında ava çıktı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel bilgileri internete düştü Facebook’un 553 milyon kullanıcısının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen kişisel bilgileri, internette yayımlandı.