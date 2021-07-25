Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Normal şartlar altında geçtiğimiz yıl gerçekleşmesi gereken Olimpiyatlar salgının gölgesinde başladı. Discover Tomorrow (Yarını Keşfet) sloganıyla gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının resmî açılışı Japonya Ulusal Stadındaki törenle yapıldı. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi toplam 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor. Bu sene, oyunlar seyircisiz olsa da, yeni teknolojiler sporcuları daha geniş hayran kitlelerine yakınlaştırırken, aynı zamanda yapay zekâ yarışına sahne olacak. Teknoloji ile sporcu performansını gerçek zamanlı izlemek, 5G desteği ile daha hızlı ve gelişmiş sanal izleyici etkileşimi mümkün olacak.

İŞTE O TEKNOLOJİLER

Intel 100 metre koşuda atletlere yardımcı olmak için yeni bir yapay zekâ teknolojisi duyurdu. 3DAT teknolojisi analiz edeceği videodaki sporcunun yapay zekâ sayesinde dijital bir iskeletini çıkarıyor ve vücudunun 22 noktasını ayrı ayrı takip ediyor. Hız, vücut açısı, hızlanma, adım uzunluğu gibi veriler saniyeler içerisinde analiz edilip dışarı aktarılabiliyor. Bu verileri anlık olarak izleyicilerle paylaşıyor ve bu konuda çeşitli animasyonlar sunabiliyor.

¥ Panasonic, Olimpiyatlarda okçuluk için biyometrik veri toplamaya yardımcı oluyor. Dört kamera, sporcuların yüzlerine odaklanırken, kan damarlarının daralmasıyla oluşan ten rengindeki hafif değişiklikleri analiz edecek. İzleyiciler, ok atarken vücudunun yaşadığı kalp atışı değişimlerine ve adrenalin patlamasına ekrandaki bir grafik aracılığıyla tanık olabilecekler.

¥ Hawk-Eye Innovations, tenis maçlarında topun çizginin içinde mi dışında mı olduğunu belirlemek için milimetrik hassasiyette top izleme kameraları kullanarak şüpheleri ortadan kaldıracak.

¥ Saat markası Omega, oyun boyunca sporculardan veri toplamak için görevlendirilmiş durumda. Omega, bütün sporcuların giysilerine entegre ettiği küçük sensörler üzerinden saniyede 2.000 veri toplayıp analiz edecek. Toplanan veriler, sporcular ve antrenörler ile de paylaşılarak antrenman programlarını oluşturmak ve sakatlıkların önüne geçmek için de kullanılacak.

¥ Danimarkalı spor teknolojileri şirketi TrackMan, Japon beyzbol takımının altın madalya yolculuğuna destek oluyor. Radar teknolojisini temel alan bir cihaz ile her atış veya vuruş analiz ediliyor. Atıcıların performans analizi doğrultusunda oyuncuların formda olup olmadığı anlaşılırken vurucular için de topun çıkış hızı, dönüş hızı, fırlatma açısı, fırlatma yönü ve mesafesi gibi pek çok veri analiz ediliyor.

¥ Çin’in 28 Olimpiyat takımının spor giyim ortağı olan Anta Sports, boks takımı için daha iyi koruma ve uyum sağladığını söylediği 3D baskılı ayakkabılar üretti.

¥ Speedo, yüzücülerin suda sürüklenmesini azaltmak için köpek balığı derisinden ilham alan iki yeni mayo geliştirdi.

ROBOTLAR HER YERDE

“Tokyo’20 Robot Projesi” kapsamında sahada robotları göreceğiz. Robotlar sporcuların kaldığı alanları ve antreman salonlarını temizlemede, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmede, sporcuların ekipmanlarını taşımada kullanılacak. Miraitowa ve Someity adındaki maskot robotlar ise ziyaretçi ve sporcular ile ilgilenecek; onları karşılayarak yön gösterecek ve etkinlik bilgilerini paylaşacak. Yüz tanıma teknolojisi ile karşılarındaki kişilerin duygularını da analiz edebilen bu robotlar, el sallayabiliyor, tokalaşabiliyor ve bir kişi yakınındayken çeşitli yüz ifadeleri ile tepki verebiliyor. Bu robotlar özellikle çocukları oyunlar boyunca eğlendirmekten de sorumlu olacak. Saha destek robotları ise oyunlar boyunca iş yükünü azaltmak amacıyla görev alacak. Bu robotlar, cirit ve gülle atma gibi belirli spor etkinliklerinde atılan nesneleri toplamada ve mesafeyi ölçmede yardımcı olacak. Robotların kullanımı hem sahayı toplamak için gereken süreyi kısaltacak, hem de etkinliklerde gereken personel miktarını azaltmaya yardımcı olacak.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Yüz tanıma teknolojisi, sporcular, medya çalışanları ile konaklama yerlerinin girişinde 300.000'den fazla kişiyi tanımlamak için kullanılacak. Kameralar ayrıca muhtemel korona vakalarını anında tespit edecek.

SAĞLIK UYGULAMALARI

Sporcular sağlık uygulamaları üzerinden günlük olarak sağlık durumlarını, sakatlıklarını ya da rahatsızlıklarını, öğünlerde neler yemeleri gerektiğini ve antrenmanlarını takip ediyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR

Sürücüsüz araçlar da olimpiyatlarda hizmet verecek. Olimpiyatlar süresince 100 sürücüsüz araç havaalanından Olimpiyat rotalarında kullanılacak.

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Giyilebilir cihazlar, atletizm, yüzme ve kürek çekmede adım, kulaç ve vuruş hızından; buz pateni ve atlamada zemin temas süresi ve kuvvet analizine kadar birçok farklı spor dalında, antrenörlere ve sporculara önemli veriler sağlıyor. Bir yüzücünün antreman sırasında ortalama kaç kulaç attığı ya da kulaç hızı doğrultusundaki bilgiler giyilebilir cihazlardan gelen veriler doğrultusunda antrenörlere sunulurken ayakkabılara veya bisiklet pedallarına yerleştirilen sensörler, bütün antrenman seansları için sürekli bir veri akışı sağlıyor.

Tokyo 2020'de Türk sporcular bugün 9 branşta mücadele edecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

Djokovic Tokyo'da üst tura çıktı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic, Bolivyalı Hugo Dellien'i yenerek bir üst tura yükseldi.