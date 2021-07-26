Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer her ay ülkedeki kurumlara yönelik 40 milyona yakın siber saldırı gerçekleştiğini ifade ettiler. Bu saldırıların büyük bölümü kolayca savuşturulabiliyor. Hükûmet saldırıların ancak birkaç tanesini “ciddi” olarak sınıflandırıyor. Yine de muazzam sayıdaki saldırılar dolayısıyla ülke durumu ciddiye alıyor.

TAYVAN ÇİN'İ SUÇLADI

Tayvan Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Chien Hung-wei “Bizim gaz, su ve elektrik gibi kritik altyapımız büyük ölçüde dijitalleşmiştir. Bu da ağ güvenliğimiz yeterince sağlam olmazsa bizi kolayca kurban haline getirebilir” dedi. Tayvan siber saldırılardan dolayı Çin’i suçlarken ABD, Avrupa Birliği ve diğer müttefikleri de Çin Millî Güvenlik Bakanlığını dünya çapında kötü niyetli faaliyetler yürütmek için "suçlu bilgisayar korsanlarını" kullanmakla itham etti.

Tayvan siber güvenlik şirketi Devcore’un CEO’su Allen Own, ABD, Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi çok sayıda ülkenin, diğer ülkelerin altyapılarına sızmak ya da istihbarat elde etmek için “siber ordular” kurduklarını söyledi. Own "Bilgi güvenliğinde birçok kişi 3. Dünya Savaşı'nın internet üzerinden çıkacağını söylüyor" ifadesini kullandı.

Biden’dan Putin’e çağrı: Siber saldırılara karşı harekete geçelim Rusya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Joe Biden'a yaptıkları telefon görüşmesinde siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.