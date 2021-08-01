Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tarfin Tarım AŞ CEO’su Mehmet Memecan “Tarfin Zahire’de hasat zamanı gelen buğday ve arpa için fiyatlar yer almaya başladı. Farklı zahirelerin arpa, yemlik arpa, Anadolu kırmızı sert buğdayı, durum buğdayı, ekmeklik ve makarnalık mahsullerin tamamı için alım fiyatları Tarfin Mobil’de çiftçi ile buluşuyor. Tarfin, sadece arpa ve buğday ile sınırlı kalmayacak, çiftçiler önümüzdeki aylarda ayçiçeği ve mısır mahsul satışları için fiyatlara Tarfin Mobil’den ulaşılabilecek” dedi.

342 bin çiftçiye Ortak Kart Çiftçiler, PTT AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin geliştirdiği Tarım Kredi Ortak Kart’la dijitalleşiyor.

Çiftçiye 600 milyon liralık faizsiz kredi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bu yılın ilk yarısında üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkânı sunduklarını bildirdi.