Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye 5G’ye geçiş için gün sayarken, fiber altyapı tartışmaları alevlendi. Türk Telekom’un 5G ihalesi öncesi “baz istasyonlarının fiberleştirilmesi noktasında yüzde 60’a varan indirime gittiğini” açıklaması üzerine bir değerlendirmede bulunan Turkcell CEO’su Murat Erkan “Tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri de bakırla değil fiberle donatmalıyız” dedi. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün Türkiye’de üç operatörün toplam baz istasyonu yaklaşık 150 bin, bugün Tokyo’da baz istasyonu sayısı 1 milyona yakın. 5G geldiğinde toplam baz istasyonu sayısı, minimum çarpı 10 olacak. Veriyle konuşalım, yani 10 katına çıkacak. Bugün 150 bin baz istasyonunun toplam fiberle bağlanma oranı ne kadar? Süslü cümleye gerek yok, yüzde 35’lerde, hadi en iyisi yüzde 40. Nasıl harika bir fiber altyapımız var ki, ancak yüzde 40’ına yetmişiz. 1,5 milyon olduğunda ne yapacağız? Ben bunu çok merak ediyorum, rakam konuşuyorum. Fiber konusunda Türkiye’de kabaca 25 milyon hane var. Kimileri, ‘Son 250 metre bakır olsa ne olur?’ diyor. Ben bu saçları fiberle ağarttım. Yani fiber konusunda birisi konuşacaksa herhâlde daha iyi konuşacak, elin parmağından fazla insan yoktur. Biz ‘Türkiye’nin minimum hızı 100 Megabit olmalı.’ dediğimizde, ‘4 Megabit yeter de artar’ diyen genel müdürler vardı. Bugün 100 Megabit yetmez, 1.000 Megabit’in üstüne çıkmamız lazım.

BAKIR DEĞİL FİBER

Türkiye’nin fibere ihtiyacı olduğunun altını çizen Erkan, konuşmasına şöyle devam etti: Unutmayalım ki, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Daha önce 1 milyon kilometre ihtiyacımız var diyorduk, tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri de bakırla değil fiberle donatmalıyız. İster ortak altyapıyla ister bireysel olarak nasıl olursa olsun Türkiye’nin fibere ihtiyacı var. Bunu ister ortak yapar ister ayrı ayrı yapar. Doğrusu ortak yapması. Aklın yolu bir, rekabeti altyapıda değil üstyapıda yapmak lazım. Bakırları toplayıp, satıp sonra fiber yapmakla olmuyor. Rakamlar ortada bu memleketin daha fazla rekabetçi olması lazım, daha fazla dijitalleşmesi lazım.

1 MİLYON HEDEFİNE 6 AYDA ULAŞTI

Murat Erkan Turkcell’in ikinci çeyrek bilanço rakamlarını da açıkladı. Buna göre Turkcell, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2021 yılı ikinci çeyrek net kârı da yüzde 31 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile “her yıl 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı. Artışlarda salgının da etkisinin olduğunu kaydeden Erkan, ancak kendilerinin de odaklanmasıyla dijital kanalların bireysel gelir içindeki payının yüzde 17,5’e ulaştığını söyledi. Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirterek “Bu doğrultuda 2021 için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK’ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak revize ettik” diye konuştu.

DİJİTAL SERVİSLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon TL’ye ulaştı. Güvenli ve akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, yeni bir kilometre taşına erişerek 1 milyon ücretli kullanıcıyı aştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+, yeni abone kazanımları ile Turkcell’in her 100 fiber müşterisinin 62’sine ulaşmış oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in artan bilinirliği ise uygulamaya ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam 82 milyon indirme getirdi.

AFET BÖLGELERİNE JENERATÖR VE ÜCRETSİZ POWERBANK

Murat Erkan doğal afetlerden dolayı üzüntüsünü dile getirerek mobil internetin önemine dikkat çekti. Erkan “Kesintisiz mobil erişim için Kastamonu’ya 5-10 bin powerbank gönderdik. İlgili bölgelerde saha personelimizin sayısını 10 katına çıkardık. Jeneratör kapasitemizi 20 katına çıkardık. Orman yangınları sırasında kaynaklarımızın büyük bölümünü Muğla-Bodrum-Antalya’ya göndermiştik. Şu an bu kaynakların ciddi bölümünü Kastamonu tarafına kaydırdık. Gerek yangın gerekse sel bölgelerindeki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçları için anında dakika ve GB paket tanımladık” dedi. Afetler için ortak altyapının şart olduğunu dile getiren Erkan, şunları kaydetti: Afet olduktan sonra hemen herkes hareketleniyor, sonra da ortalık sakinleşiyor, günlük işlerine dönüyor insanlar. Ama biz bu konuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. BiP’te Acil Durum Butonumuz var ve burada operatör bağımsız bir servisten bahsediyoruz. Bu Acil Durum Butonu örneğin en son İzmir depreminde yaklaşık elli bin kişinin kullandığı bir buton hâline geldi. Burada ortak hareket etmek için ortak vizyonla bakmak lazım.

PAYCELL'DE STRATEJİK ORTAK NEDEN OLMASIN?

Paycell’deki aktif kullanıcı sayısının 5,5 milyona, mobil ödeme hacminin ise yıllık bazda iki kat artışla 418 milyon liraya ulaştığını dile getiren Erkan, Paycell Card üzerinden yapılan işlemlerin 4 katına çıktığını, Paycell gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 78 büyüdüğünü vurguladı. Erkan, Dijital İş Servislerinin gelirinin de yıllık bazda yüzde 22 artarak 618 milyon TL’ye ulaştığını, bugüne kadar 1.792 adet projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Erkan, Paycell’in satışı ile ilgili iddialarla ilgili olarak da “Biz birisinin sadece para için gelmesine sıcak bakmıyoruz. 1’lik değeri 3 yapacak ortak neden olmasın. Böyle bir stratejik yatırımcı bulursak tabii ki iş birliği yaparız” dedi

Türk Telekom’dan hem jest hem eleştiri Baz istasyonunun fiberleşmesi noktasında GSM operatörlerine yüzde 60 indirim müjdesi veren Türk Telekom, rakiplerini bu defa eleştiri yağmuruna tuttu.

Türk Telekom 5G ihalesi öncesi indirime gitti Fiber altyapının ortak kullanılması tartışmaları sürerken Türk Telekom’dan rakiplerine indirim jesti geldi. 5G’ye geçişte fiber altyapının kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Önal “Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi tarifesinde yüzde 60 indirime gittik. BTK’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi ama onaylandığı haberini verebilirim” dedi