Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spin-SUNUM programı kapsamında ilk etapta 20 startup seçilecek. 15 Ekim tarihinde açıklanacak finalistler arasından seçilecek beş startup ise SUNUM himayesine alınarak bir sene boyunca altyapıdan araştırmacılara erişime kadar birçok alanda desteklenecek. Startup’lar, SUNUM ile iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı da bulabilecek. Programa başvurular 30 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.