Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Ağustos’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde akıllı telefonlardan kulaklıklara, hoparlörlerden klavyelere, televizyondan süpürgelere, klimadan vantilatöre, ütülerden buzdolabına kadar uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Müşteriler 12 aya varan taksit ve banka kredisi fırsatından da faydalanabilecek.

MediaMarkt'tan mağaza kapatma açıklaması MediaMarkt, yaptığı duyuruda ülke genelinde hizmet verilen tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı alındığını bildirdi.