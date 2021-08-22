Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Musk, insansı robot “Tesla Bot”un ilk prototipinin gelecek yıl hazır olacağını açıkladı. Tesla’nın AI Day etkinliğinde konuşan Musk, robotun yaklaşık 180 cm boyunda olacağını ve arabalara vida takmak gibi fabrika işlerinin yanı sıra marketten ürün teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini söyledi. Musk “Tesla muhtemelen dünyanın en büyük robot fabrikası. Çünkü bizim ürettiğimiz araçlar tekerlekli robotlar gibi. Gelecek fiziksel işler bir seçim olacak. Yapmak isteyenler yapacak ama yapmak istemeyenler yapmak zorunda kalmayacak” dedi. İnsansı robotların tekrarlayan görevlerde kullanılabileceğini dile getiren Musk “Ancak Tesla Bot muhtemelen ilk seferinde çalışmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Musk gelecekte yapay zekânın insanlara saldırı düzenleyebileceği yönündeki endişelere de cevap verdi. Musk “Bu robottan kaçmak mümkün olacak. Onu etkisiz hâle getirmek de mümkün olacak. Umarız buna hiç ihtiyaç olmaz ama ne olacağını bilemeyiz” diye konuştu.

Yerli sinemaya ilk robot oyuncu Robotlar, beyazperdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aypera da, Türkiye’nin ilk robot oyuncusu olarak yapımcı Birol Güven’le sinema filmi sözleşmesi imzaladı.