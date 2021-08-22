Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Müşteriler herhangi bir talepleri olduğunda randevu almaya gerek olmadan doğrudan bu servislere gelebiliyor, ihtiyaçları olan hizmeti çok hızlı bir şekilde alabiliyor. Müşteri ve danışmanın cihaz kontrolünü birlikte yaptığı bu hizmette, genellikle her dört talepten biri ortalama 10 dakikada çözülüyor. Onarım gerektiren konuların ise ortalama yüzde 90’ı bir saat içerisinde tamamlanıyor. Samsung Türkiye Satış Sonrası Servis Direktörü Erbil Topgül, akıllı servis hizmetiyle müşteri memnuniyetinin de yüzde 95’e ulaştığını söyledi.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold3 5G'yi tanıttı Ekran altı kamera ile gelen Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, aynı zamanda S-Pen desteğine sahip ilk telefon olma özelliği taşıyor