Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandeminin etkisiyle ertelenen ve iptal edilen etkinliklerin yerini ise sanal ortamlarda gerçekleştirilen toplantılar, webinarlar ve konferanslar aldı. Bütün sektörlerin kesişim noktası olan etkinlik sektörü pandeminin başlangıcından bu yana tam 10 kat büyüdü. Sanal etkinlik platformu Deal Room Events tarafından yapılan araştırmaya göre yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler pandemide en fazla büyüyen kategoriler oldu. En fazla sanal etkinlik düzenleyen sektörler eğitim, startup, medya, ticaret ve network oluşturma olarak öne çıkarken en fazla tercih edilen etkinlik türü de konferans, network oluşturma ve B2B etkinlikleri oldu. Katılımcıların yüzde 70’i sanal etkinliklerin kalıcı olacağını düşünürken, katılımcıların yüzde 66’sı sene sonuna kadar en az üç etkinlik düzenleyeceğini bildirdi.

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