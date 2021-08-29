Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

7,5 inç boyutundaki tablet, kalemle kâğıt üzerinde not almayı ve anında bu notları ekranda paylaşmayı sağlıyor. Ürün, aynı zamanda dijital ortamda bulunan not ve çizimlerin üzerine yazı yazmaya imkân tanıyor. 200 x 170 x 7,5 mm boyutlarındaki ViewBoard NotePad, Windows 7, MacOS 10.11 veya daha yeni sürümler ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özel olarak tasarlanmış gerçek mürekkep kullanılan elektromanyetik kalem ise pile ihtiyaç duymuyor. Grafik tablet ayrıca tak ve çalıştır tasarımıyla, ek donanım veya yazılım sürücülerine ihtiyaç duymadan, birlikte verilen USB kablosuyla bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor.



En popüler tablet Apple Araştırma şirketi Strategy Analytics, en popüler 5 tablet markasını belirledi.

Pandemide tablet, akıllı bileklik ve harddisk aldık Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji ürünleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna göre 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.