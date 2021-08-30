Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, siber güvenlik alanında gençlere önemli eğitim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen Siber Güvenlik Kampı tamamlandı. Projede gençler, çevrimiçi olarak alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar. 10 gün süren yoğun eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün önde gelen isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dahil oldular. Gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip, eğlenceli aktivitelerde zaman geçirdiler. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer'e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz'a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu 'ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası” sunuldu.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin önemli siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.