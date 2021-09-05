Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Apple ve Android cihazlar için tek dokunuşla eşleştirme özelliğine sahip kablosuz kulaklık, bluetooth üzerinden kolayca bağlanıyor. Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisi dışarıdan gelen istenmeyen gürültüleri engellerken şeffaf moda geçerek çevrenizdeki sesleri duyabiliyorsunuz. Dışarıya dönük mikrofonlar ise çevrenizdeki sesleri dinlediğiniz müzikle karıştırarak doğal bir ortam sunuyor.

Cebinize sığacak kadar küçük şarj kutusuysa gelen kulaklık toplam 24 saate kadar ses çalma süresi sağlıyor. Beats Studio Buds, ANC veya şeffaf mod açıkken 5 saate kadar dinleme süresi sağlarken bu süre şarj kutusu kullanıldığında toplam 15 saate ulaşıyor. Kulaklık ayrıca 5 dakikalık Fast Fuel şarj ile bir saate kadar kullanım imkânı sunuyor.

Studio Buds, hem iOS’ta Findme hem de Android’de cihazı Find My Device’ı destekleyen ilk Beats ürünü. Bilinen son konumları kullanarak (bluetooth ile eşleştirildiğinde) veya yakındayken bir ses çalarak kaybolan kulaklıkları kolayca bulunmasını sağlıyor. Beyaz, siyah ve Beats kırmızısı renk alternatifleriyle satışa çıkan Beats Studio Buds’ın Türkiye fiyatı ise1.499 TL.

Anker’den yeni kulaklık: Soundcore R100 Anker, Soundcore R100 TWS bluetooth kulaklığını Türk kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Ekim ayında Türkiye’de satışa çıkacak Soundcore küçük tasarımı ile dikkat çekiyor.

Kulaklıkta gecikmeye son Oppo, yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Buds’ı Türkiye’de satışa sundu.

JBL’den kablosuz kulaklık JBL, kablosuz bluetooth kulaklığı Tune 225 TWS’i tüketicilerle buluşturuyor.