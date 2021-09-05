Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sektör liderlerinin ödüllendirileceği tören 8 Eylül günü fijital (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleştirilecek. Bilişim devlerinin yarıştığı listeye yazılımcıların damga vurduğunu belirten M2S Araştırma Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan “2011 yılında 61,2 milyar TL olan Bilişim 500 gelirlerinin toplamının 2020 yılında 170.6 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. 10 yıllık büyüme yüzde 179 gibi oldukça yüksek. Pandemi sebebiyle bilişim sektörünün son 10 yıl içinde geçirdiği en iyi yıl 2020 oldu diyebiliriz. Listede yer alan şirketlerin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdü. Bu yıl sıralamada yer alan şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri bir büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467 ile sektörel yazılım çözümleri üreten bir şirkete ait. Bilişim 500 sıralamasında yer alan ve Türkiye merkezli üretici olan şirketlerin yüzde 78’i yazılım çözümleri satıyor. Elbette donanım ihracatı ve üretimi gerçekleştiren şirketlerimiz mevcut, ancak ihracat alanında yazılım ve hizmet çok daha hızlı büyüyor. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-Ticaret’in büyümesi, beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu” dedi. Bilişim 500’ün aynı zamanda yatırımcı ve girişimciler arasında bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Unan “Bu yıl mottomuz “Yarının Unicorn’ları Bilişim 500’de”. Bilişim 500 için başvuran şirketlerin neredeyse yarısı yatırımcı arıyor” diye konuştu.

Uzak ülkelere bilişim-yazılım ihracatı artacak Türkiye’nin ihracatı rekorlara koşarken Ticaret Bakanlığı, önemli hizmet kalemlerinde satışların daha da artması için harekete geçti.