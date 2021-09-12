Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÜR

Proje kapsamında bin öğrenciye ücretsiz olarak online robotik ve kodlama eğitimi verilecek. Eğitimlerinden ilk ve ortaokul öğrenciler faydalanacak. Tüm Türkiye geneline açık olan projeye 1 Ekim tarihine kadar www.tacev.org.tr adresinden başvuru yapılması gerekiyor. Proje Sorumlusu Gürkan Çifcioğlu 4 Ekim’de başlayacak programın 8 hafta süreceğini belirterek “Artık teknolojinin birçok alanında dünya ile rekabet eden bir Türkiye var. Çocuklarımızı bu rekabetin gerektirdiği şartlarda yetiştirmek zorundayız. Bu bir lüks değil, mecburiyet. Her ailenin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve bu tür eğitim fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Biz de vakıf olarak, bu öğrencilerimize uzman eğitmenler ve benzersiz bir müfredat sayesinde mümkün olan en iyi eğitimi sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında henüz Robotik ve Kodlama ile tanışmayan on binlerce öğrencimiz var. Bu öğrencileri uluslararası standartlarda kodlama ile buluşturmayı hedefliyoruz. İlk dönem programımız henüz ocak ayında başlamasına rağmen ileri düzeyde eğitimler alarak saygın ulusal yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Robotik ve Kodlama’nın öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Çifcioğlu “Bu programlar sayesinde öğrenciler gelecekte icra edecekleri mesleklerde birer iş geliştirici, problem çözücü ve iş süreçlerine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor” diye konuştu.

Pandemide yazılımın yükselişi Türkiye bilişim sektörünün referans noktası “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500” ödül törenine sayılı günler kaldı.