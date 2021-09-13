Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı 'sesli mesajları metne dönüştürme' özelliği için düğmeye basıyor.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellikte son aşamaya gelindiği iddia edildi. Uzun mesajları dinleme zahmetine katlanmak istemeyen kullanıcılar için hayat kurtarıcı nitelikte olması beklenen özelliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

İlk etapta özellikle iOS için kullanıma sunulması beklenen özelliğin zamanla Android'e ve ilerleyen süreçte de WhatsApp Web'e entegre edileceği iddia edildi. İsteğe bağlı olarak kullanabilecek bu özellik için kullanıcıların mikrofona ve konuşma tanıma sistemine erişim ihtiyacı olduğu da özellikle belirtiliyor.

Ayrıca web sitesi, deşifrenin kullanıcının telefonunda yerel olarak yapılacağını ve böylece Facebook’un ses kayıtlarına erişemeyeceğini belirtiyor.

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