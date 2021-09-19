Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Logitech G335 oyun kulaklığı 240 gram ağırlığıyla piyasadaki en hafif oyun kulaklığı olarak öne çıkıyor. Discord Sertifikalı kulaklık 3,5 mm ses jakı aracılığıyla neredeyse tüm oyun platformlarında kullanım için kolay “tak ve çalıştır” özelliklerine sahip.

Logitech'den en hafif mouse Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, en hafif kablosuz oyuncu mouseu PRO X SUPERLIGHT’ı tanıttı.

Logitech'ten yeni mekanik klavye Logitech, G915 TKL mekanik oyuncu klavyesini tanıttı.