Türkiye Gazetesi

Bir müzik şirketi iki yaşındaki bir kızı içeren popüler bir internet görüntüsünü 657.460 TL karşılığında NFT olarak satın aldı. Side Eyeing Chloe adlı resim, annesinin Disneyland'e sürpriz bir gezi yapmasının ardından küçük Chloe Clem'in bu durumu onaylamayan bir bakış attığını gösteriyor.

657.460 TL DEĞERİNDE TUTTU

Clem ailesi, iki yaşındaki kızlarının NFT'lerini bir kripto para birimi olan 25 Ethereum değerinden açık artırmaya çıkardı. Görüntünün NFT’si Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından 657.460 TL’lik bir satın alındı. Müzik şirketi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Chloe'nin annesi Katie, BBC'ye kendisinin ve ailesinin müzayedeyi Utah'daki evlerinden izlediğini ve satıştan oldukça memnun olduklarını söyledi. Katie, "Sattıkları için çok minnettarız. Para harika ama bunu bir aile olarak yapmamız çok daha eğlenceli" ifadelerini kullandı.