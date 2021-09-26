Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Fidye yazılımları yükselişe devam ediyor. FortiGuard Labs Küresel Tehdit Zemini Raporu’na göre fidye yazılımlarının Haziran 2021'de önceki yıla kıyasla on kattan fazla artış gösterdi. En çok siber saldırıya uğrayan sektörlerin biri de sağlık sektörü oldu. Siber saldırganların odaklarını hastanelere ve sağlık kurumlarına çevirdiğine dikkat çeken Fortinet Bölge Direktörü Arzu Akkaya, Avrupa’nın dört bir yanında hastanelerin düzenli olarak saldırıya uğradığını ve bu saldırıların kimi zaman geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiğini vurguladı. Akkaya “Siber saldırılar her kurumu etkileyebiliyor. Ancak bu saldırıdan etkilenen zamanla yarışan hastaneler olduğunda durum farklı bir hâl alıyor. Siber suçlular hastanelerin bu hassasiyetinin farkında. Yasal yönergeler tersini belirtse de sektörde görev alan kişilerin en kısa zamanda hizmet vermeye devam edebilmek için fidye taleplerini karşılama ihtimali artıyor. Öte yandan hastanelerin saldırıya uğramasındaki tek sebep bununla sınırlı değil.

Hastaneleri bu kadar cazip bir hedef hâline getiren en temel sebep, sağlık kayıtlarının karanlık ağdaki (dark web) değerinin fazla olması. Çalınan kayıtların bir tanesi 1.000 dolara varan fiyatlardan satılabiliyor. 5 dolar seviyelerinde bir fiyata sahip kredi kartı bilgileriyle kıyaslandığında siber saldırganların hastaneleri neden hedef aldığını anlamak zor değil. Bir fidye yazılımı ağa sızdığı anda bulunduğu kısmı ele geçirebiliyor ve gerekli önlemler yoksa tüm sistemi çökertebiliyor” dedi.

SİBER HİJYEN EĞİTİMİ ŞART

Çok katmanlı bir yaklaşımla ağa sızabilecek kötü amaçlı yazılım tehdidini en düşük seviyeye indirmenin yanı sıra sızma durumunda da oluşabilecek hasarın önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten Akkaya şunları kaydetti: Dünyanın en iyi koruması kullanıldığında bile saldırıların yüzde 99’unun şirket ağına sızmasına insan hatası sebep olabiliyor. Siber saldırganlar kullanıcıların bağlantıya tıklaması, bir dosyayı indirmesi ve yanlışlıkla şifre gibi bilgileri paylaşması için çabalıyor. Bu yüzden siber hijyen eğitimi de medikal hijyen kadar önemli. Şirketler çalışanlarını nelerden kaçınması ve ne zaman iki defa düşünmesi gerektiğine dair bilgiyle donattığında sağlam bir güvenliğin önemli bir kısmını oluşturabiliyor.”

İnternet üzerinden tıp ve video danışmanlığı gibi hizmetler sayesinde sağlık hizmetlerinde dijital büyümenin devam ettiğini ifade eden Akkaya “Hastanelerin, özellikle 5G ve IoT'nin popülerliğinin artmaya devam etmesiyle birlikte sektörün özel sorunlarını anlayan sağlayıcıların otomatik, entegre ve küresel siber güvenlik yaklaşımlarını incelemesi çok önemli. Bir hastanenin, bütçesinin büyük bir kısmını kullanmadan veya kapsamlı teknik bilgi gerekmeden bu korumaları hayata geçirmesi mümkün ancak bu noktada doğru destek ve proaktif bir yaklaşım kritik öneme sahip. Ne de olsa her sağlık uzmanının da bildiği gibi hastalığı önlemek her zaman tedaviden daha iyidir” diye konuştu.

Hacker'lar 150 bin güvenlik kamerasına sızdı Uluslararası bir hacker grubu, hapishaneler, hastaneler ve hatta Tesla fabrikası da dâhil olmak üzere 150.000 güvenlik kamerasını hack’ledi.

Hacker’lar şirketleri gafil avlamış WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’na göre geçen yıl Türkiye’de kötü amaçlı yazılım saldırıları en çok mayıs ayında gerçekleşti.