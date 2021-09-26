Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

28 - 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek DCF Veri Merkezi Fuarı; Cloud, Cyber Security, IoT, Big Data, DevOps, Blockchain ve Software alnında teknolojilere ev sahipliği yapacak. Fuarda veri merkezleri alanında bütün tarafların bir araya geleceğini belirten DCF Data Center Expo Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye'de mevcut veri merkezi beyaz alanının 100.000 metrekare civarında olduğunu, kamu ve özel yatırımlarla birlikte beş yıl içerinde 400.000 metrekareye ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Pandemi öncesinde veri merkezlerinde Ankara’da doluluk oranının yüzde 85, İstanbul’da yüzde 80 olduğunu dile getiren Burkay “Pandemiden sonra veri merkezlerinin stratejik öneminin daha da anlaşılması ile bu oranlar arttı. Bu anlamda kullanım miktarları açısından şirket sistem odaları ve kamu kuruluşları ilk sıralarda yer alırken ardından veri işletmecileri ve bankalar geliyor. Amacımız Türkiye’yi verinin merkezi yapmak” dedi.

En yerli veri merkezi Turkcell; Gebze, İzmir ve Ankara’nın ardından dördüncü veri merkezini Tekirdağ’da devreye aldı. Kapaklı’daki “Avrupa Veri Merkezi” yüzde 75 ile en yüksek yerlilik oranına sahip oldu. Turkcell böylece Türkiye’deki verinin yüzde 30’unu saklayacak kapasiteye ulaştı.