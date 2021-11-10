Türkiye Gazetesi

Sosyal medya uygulaması Instagram’dan yeni özellik. Artık içerik üreticileri ‘abonelik’ özelliği sayesinde para kazana bilecek.

YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

FİYATLARI BELLİ OLDU

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

TEST EDİLECEK

Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.

İLK DENEMELER YAZ AYLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Instagram, yaz aylarında abonelik sistemiyle ilgili denemeler gerçekleştirmiş, “Özel Hikayeler” ile içerik üreticilerin hikayelerini yalnızca abone olan kişilerin görmesi özelliğini test etmişti.

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