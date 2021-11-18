Türkiye Gazetesi

Dünya yarın yüzyılın en uzun tam ay tutulması ve son 580 yılın en uzun parçalı ay tutulmasını yaşayacak. Ay’ın yüzde 97’sinin Dünya’nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor. Tutulma esnasında Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum parçalı ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Tutulmalar Türkiye’den izlenemeyecek.

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong Kızıl Gezegen'de Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı duyuruldu.