Türkiye Gazetesi

İnternetin gelecekteki aşaması olarak görülen ve Facebook’un geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değişmesiyle dijital evrenin ilk adımlarının atıldığı dijital platformda Sandbox oyun dünyasında satışa çıkan dijital mega yat 650 bin dolardan alıcı buldu.

Rebublic Realm tarafından geliştirilen ‘Metaflower Super Mega Yatch’ olarak adlandırılan sanal yatın 2 helikopter pisti ve jakuzisi ve DJ kabini bulunuyor.

Dijital yat, 650 bin dolarlık satışıyla, Sandbox’ta satılan en pahalı(NFT) oldu.





Dijital yat, 650 bin dolarlık satışıyla, Sandbox’ta satılan en pahalı(NFT) oldu.

Barbados, Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için kolları sıvayan Karayip Adaları ülkesi Barbados, sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.

Gerçek hayat ile sanal dünya birleşiyor: Paralel evren Metaverse Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Metaverse ile dijital bir dünya için ilk adımı attı. Kullanıcılar Metaverse dünyasında avatar oluşturarak gerçek kimlikleri ile yaşayabilecek, alışveriş yapıp sosyalleşebilecek.

