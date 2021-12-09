Türkiye Gazetesi

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram için gelecek yıl yapmayı planladığı yenilikleri anlattı. Bu yeniliklerden en çok dikkat çeken ise Instagram’dan 2016 yılında kaldırılan kronolojik sıralamanın geri gelecek olması. 2016 yılına kadar Instagram, ana akışta en son paylaşılan gönderiler en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralıyordu.

KULLANICILARIN ELEŞTİRDİĞİ ÖZELLİK KALDIRILIYOR

Şu anda Instagram etkileşime dayalı bir sıralama sunuyor. Uygulama; içeriği, kullanıcıların bu gönderilerle etkileşime girme olasılığına göre sıralıyor. Instagram’ın etkileşime dayalı sıralama özelliği, şu ana kadar oldukça eleştirilmişti. Çünkü bu özellikle birlikte, ana akışta tıklama tuzağı makaleler veya okuyucuların dikkatini çekmek isteyen haber kuruluşları sıkça gösteriliyor.

YENİ YILDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Hatta etkileşime dayalı sıralamaların şiddet içeren, zehirli, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğe öncelik verdiği de tespit edildi. Ancak çok yakında şirket, bu sistemden vazgeçip gönderileri yeniden tarihe göre sıralayacak. Bu özelliğin ne zaman geleceği sorusuna da yanıt veren Instagram CEO'su, "Keşke size belirli bir tarih verebilseydim, ama şu anda önümüzdeki yılın başlarını hedefliyoruz.” dedi.

Instagram ergenler için harekete geçiyor! Instagram, ergenlik çağındaki genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacak. Uygulamayı uzun süre kullanan gençler, ara vermeye teşvik edilecek.