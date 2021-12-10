Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji şirketi Amazon, 1996 yılında kurduğu internet sitelerini sıralayan Alexa.com’u kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada ise "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa.com'u emekli etmeye karar verdik” ifadeleri kullanıldı.

25 YILLIK MACERA SONA ERİYOR

25 yıldır faaliyet gösteren uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Amazon, 1 Mayıs 2022 itibarıyla sitenin faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Amazon'un Alexa'sı, e-ticaret devinin sesli asistanı olarak tanınmadan önce, şirketin web sıralama sitesinin adıydı.

1996 YILINDA KURULDU

İnternet trafiğini analiz eden ve dünyadaki en popüler internet sitelerini listeleyen servisi 1996 yılında kurulurken, ‘Alexa.com’ ayrıca ayrıntılı SEO analitiği ve tüketici davranışlarını isteyenler için ücretli abonelikler sunuyordu.

“EMEKLİ ETMEYE KARAR VERDİK”

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yirmi beş yıl önce Alexa Internet'i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize yardımcı olan yılların ardından, Alexa.com'u emekli etmeye karar verdik” denildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Amazon, “Bizi içerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağınız yaptığınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Amazon, hizmeti neden kapattığını açıkça söylemese de, Bleeping Computer adlı analiz sitesi, Alexa.com’un son 10 yıldır kullanımının düşüşte olduğunu belirtti.

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