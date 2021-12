Türkiye Gazetesi

Gittikçe popülerliği artan NFT (değiştirilemez token) hakkında sık sık yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu dijital sanat eserleri, insanlara sanal dünyada bir eserin sahipliğini kazandırıyor. Ancak bunlar elle tutulur bir eser değil. Ayrıca NFT'ler kripto para birimleriyle satılmakta.

The Bored Ape Yacht Club da dünyanın en prestijli NFT koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Ancak kısa süre önce koleksiyondaki bir eser oldukça düşük bir miktara satıldı.

TOMBUL PARMAK HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Şu anda Bored Ape Yacht Club NFT’ler arasında en düşük miktar 52 ether. Yani 210 bin dolar iken (yaklaşık 3 milyon TL) bir Bored Ape NFT'si yanlışlıka 3 bin 66 dolara satıldı.



Cumartesi günü gerçekleşen bu hatanın sebebi aslında oldukça basit; tombul parmak hatası idi. Tombul parmak hatası esasen finansal faaliyetlerdeki yanlış klavye veya fare işlemine deniliyor.

Bored Ape NFT’sinin sahibi Max (kullanıcı adı maxnaut), eserini 75 eter (300 bin dolar) yerine yanlışlıkla 0.75 eter olarak yazdı. NFT piyasasına göre oldukça düşük bir etikete sahip olan bu NFT anında alıcı buldu. Ancak alıcı, işlemi hızlandırmak için fazladan 34 bin dolar ödedi ve eserin başkasına satılmasını önledi.

NFT AVCISI BOTLAR HIZLI DAVRANIYOR

Satın alma işlemini aslında bir bot gerçekleştirdi. Bu botun belirli bir fiyatın altında listelenen NFT'leri hemen satın almak üzere geliştirildiği anlaşıldı.

NFT’nin sahibi Max, konuya ilişkin, “Nasıl oldu anlamıyorum. Sanırım konsantrasyon kaybı. Her gün pek çok ürün listeliyorum ve düzgün bir şekilde dikkat etmiyordum. Parmağım fareye tıkladığında hatayı anında gördüm ama bir bot 8 eth (34 bin dolar) üzerinde bir ücret gönderdi. Bu yüzden ‘iptal’i tıklayamadan anında satıldı.” şeklinde konuştu.



Şimdiye kadar satılmış en pahalı NFT, The First 5,000 Days isimli eserdir. Bu eser tam 69 milyon dolara alıcı buldu. Daha önce pek çok NFT'nin yüksek miktarlardan satıldığını gördük ancak The First 5,000 Days eserinin rekorunu kırmak biraz zor olacaktır.

WhatsApp’dan dev adım: Kripto para transfer özelliğini getiriyor Geçtiğimiz hafta düşüşle sarsılan kripto para birimleri toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bitcoin madenciliği, Çin’in baskısından tamamen kurtularak yeniden yükselişe geçti. IMF’den de kripto para birimleri hakkında uyarılar gelmişti ancak kripto para kullanıcısı sayısı hızla artmaya devam ederek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. WhatsApp’da bu popülerlikten yararlanmak için harekete geçti. Yeni gelen özellik ile WhatsApp üzerinden kripto para gönderimi yapılabilecek.

Kripto para borsasının sahibi dolandırıcılıktan tutuklandı Geçtiğimiz günlerde kapanan "Bitrota" isimli kripto para borsası, çok sayıda kişiyi mağdur etti. Bunun üzerine Bitrota'nın sahibi Kenan A. gözaltına alındı. Zanlı tutuklandı.