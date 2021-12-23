Türkiye Gazetesi

OPPO K9x akıllı telefon modeli, şirketin yaklaşmakta olan orta segment telefonlarından yalnızca biri. Henüz tanıtım tarihi bile bilinmeyen OPPO K9x hakkındaki bilgilere 91mobiles teknoloji sitesi ulaştı. Buna göre, yeni akıllı telefon modeli OPPO'nun K9 serisinde yer alıyor ve orijinal OPPO K9 ile oldukça benzer özellikler taşıyor.

İşte yeni akıllı telefon modelinin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı...

OPPO K9X, İKİ RENK İLE GELECEK

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka paneli POCO M3'e benziyor ve çift renk tonuna sahip. 6,5 inç LCD ekranlı cihazın parmak izi sensörü ve güç düğmesi sağ taraftayken, ses seviyesi ve SIM yuvası sol tarafta.

Cihazın işlemcisine gelecek olursak, OPPO K9x, MediaTek Dimensity 810 yonga setiyle gelecek ve 5G ağ bağlantısı barındıracak.

Kemara tarafında da orta segment bu modelin oldukça güçlü olduğu görünüyor. Dikdörtgen üçlü arka kamera modülündeki birincil kamera 64 Megapiksellik lense sahipken, ön kamera ise 16 Megapiksel. Ayrıca üçlü arka kameradaki diğer lensler 2 Megapiksel.

33W hızlı şarj ve 5000mAh pil ile gelecek OPPO K9x'in dar çerçevelere ve düz kenarlara sahip olduğu görünüyor. Akıllı telefon modeli, mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Depolama seçenekleri ise oldukça çeşitli. Öyle ki 6GB/128GB, 8GB/128GB ve 8GB/256GB depolama gibi birden fazla seçenekle sunulacak.

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