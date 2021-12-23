Türkiye Gazetesi

Gökbilimciler, Avustralya'daki Murchison Widefield Array (MWA) teleskopu ile Centaurus A'nın merkezindeki süper kütleli bir kara delikteki patlamayı görüntüledi. Bu çalışmayla ekip, Nature Astronomy dergisinde yayımladıkları bir çalışma ile kara delikten gelen radyo emisyonunun şimdiye kadarki en kapsamlı görüntüsünü ortaya koydu. Çalışma, bilim camiasında dikkatleri üzerine çekti.

Dünya'ya 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki Centaurus A galaksisi, Samanyolu Galaksisi’nin nispeten yakın komşusu olarak gösteriliyor. Bilim insanlarına göre Centaurus A'nın merkezindeki süper kütleli kara delik, çok miktarda radyo enerjisi ve X-ışınları yayıyor.

SÜPER KÜTLELİ KARA DELİK 16 DOLUNAY UZUNLUĞUNDA

Centaurus A'nın merkezindeki kara delik, içeri düşen gazla beslenirken, ışık hızına yakın bir hızla malzemeyi dışarı atarak, yüz milyonlarca yıl boyunca "radyo kabarcıklarının" büyümesine yol açıyor. Bu şekilde Centaurus A'nın püskürmesi yan yana dizilmiş 16 dolunay uzunluğuna eşdeğer bir şekilde görünüyor.

Centaurus A gibi galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara delikler, muazzam yerçekimi tarafından çekilen gaz ve tozu besliyor. Bu süreç büyük miktarda enerji açığa çıkarmakta ve galaksinin 'aktif' hale geldiğini göstermekte. Böylece kara deliğin kenarına yakın bulunan çoğu madde içeri girer. Bununla birlikte, çevreleyen parçacıkların bazıları yakalanmadan önce kaçarak ışık hızına yakın hızlarda uzaya savrulur.

Centaurus A’nın daha aktif ve enerjinin bol olduğu merkezi daha parlak görünür. Merkezden uzaklaştıkça enerji azaldığı için daha soluk bir izlenim oluşuyor. Batı Avustralya’daki Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi'nden (ICRAR) Dr. Benjamin McKinley'e göre, yeni görüntü galaksiden yayılan radyo emisyonunun olağanüstü yeni ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Kara delik haberleri geniş yankı uyandırdı Tarihteki ilk kara delik fotoğrafı dünyada merak konusu oldu. Bin 618 haberin okunma sayısı ise 195 milyon 454 bin 776 olarak hesaplandı.

Canlı yayınla tüm dünya izledi! İlk kara delik fotoğrafı yayınlandı! Gökbilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti.