Türkiye Gazetesi

Katlanabilir telefon çılgınlığı sürerken Xiaomi ve Apple’ın da yeni modaya uyum sağlayacağı yönünde iddialar akıllı telefon piyasasını kızıştırdı. Ancak Çin’in yükselen telefon üreticilerinden Honor da bu modadan geri kalmıyor.

HONOR MAGIC V

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Honor Magic V isimli katlanabilir akıllı telefonun bazı temel özelliklerini yazdı. Kaynağa göre, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle çalışacak Honor Magic V, kutusundan Android 12 ile çıkacak.

50 MEGAPİKSEL KAMERA

Honor’un merak uyandıran katlanabilir telefon modeli, 66W hızlı şarj desteğiyle ve 50 Megapiksel ana kamerayla gelecek. Ayrıca cihazda iki öz çekim kamerası yer alacak. Öz çekim kameraları, dış ekrandaki delikte ve katlanabilir ana ekrandaki delikte olacak.





Bu arada, cihazın her iki ekranı da yüksek yenileme hızlarını destekleyecek. Gelen bilgilere göre, harici ve dahili ekranlar sırasıyla 120Hz ve 90Hz yenileme hızlarını barındıracak. Sızıntı kaynağı ayrıca akıllı telefonun kapak ekranının sağ kenara doğru hafif eğimli olacağını ileri sürüyor.

Honor Magic V katlanabilir telefonun Ocak 2022'de Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var. İlerleyen süreçte Honor'un merakla beklenen bu akıllı telefon modeli için duyuru yapmasını bekliyoruz.

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