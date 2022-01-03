Türkiye Gazetesi

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan yine dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. ABD'li teknoloji devinin 2022'de piyasaya sürmesi beklenen ikinci nesil AirPods Pro modelinde ilginç özellikler yer alacak. Apple, AirPods Pro 2 modelinde çok şeyi değiştirecek.

Yatırımcı raporunda beklentilerini açıklayan analist Kuo, AirPods Pro 2'nin 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini yazdı. Ayrıca Apple Lossless Audio Codec (ALAC) desteğiyle gelecek cihaz, kayıpsız ses özelliği barındıracak. Ancak şirketin bu özellik için öncelikle Bluetooth teknolojisindeki kısıtlamalardan kurtulması gerekiyor. Mevcut kulaklık modellerinde bu özelliğin bulunmadığını belirtelim.

AIRPODS PRO 2 KAYBOLURSA SES ÇIKARTACAK

Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 hakkında başka iddialarda daha bulundu. Buna göre, yeni nesil kablosuz kulaklık modeli, şarj kutusunun konumunu belirtmek için ses çıkartabilecek. Bu özelliği sayesinde kaybolma durumunda kullanıcısı tarafından daha kolay bir şekilde bulunabilecek.

Bu arada, Apple AirPods Pro 2'nin daha önceki modellere benzemeyeceği de söylentiler arasında. Yeni nesil AirPods Pro'nun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Beats Fit Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

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