Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

> Araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle yola çıkan Yolcu360, 2021’de yüzde 84 büyüdü. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım anlaşmalı oldukları kurum sayısını 332’ye çıkardıklarını, böylece Türkiye’nin en büyük araç kiralama havuzunu oluşturduklarını söyledi.

> CRM alanında faaliyet gösteren Next4biz, global markalaşma stratejisi kapsamında yurt dışı ofislerine yatırım yapmayı sürdürecek. Next4biz Kurucu Ortağı Tamer Gülce “10 yıl içinde, dünya ölçeğindeki ilk 50 yazılım ürünü arasında Türk mühendislik gücüyle geliştirilmiş en az 5 ürün yer alacak. Ve biz Next4biz olarak dünya ölçeğindeki ilk 10 yazılım şirketi arasında yer almak istiyoruz” dedi.

> Dijital atık yönetimi çözümleri sunan Evreka; Logo Ventures, Techone, TTGV ve Farklabs firmalarından 2,2 milyon dolar yatırım aldı. Evreka CEO’su Umutcan Duman dünyanın 20’den fazla ülkede yerel yönetimler ve belediyelere verimli ve yüksek teknolojili atık yönetimi çözümleri sunduklarını bildirdi.

> Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetiminin kurucusu ve yöneticisi olduğu Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun liderlik ettiği tohum yatırımı turunda, Cowealthy’ye 400 bin dolar yatırım yapıldı. Cowealthy aldığı yeni yatırımı, ürünlerini geliştirmekte ve ABD ve AB başta olmak üzere yeni pazarlama açılmakta kullanacak.

> Yeni nesil mikro lojistik servis hizmeti sunan İletmen, yeni yatırım turunda yatırımcılardan 70 milyon TL değerleme üzerinden 4,4 milyon TL tutarında yeni bir yatırım daha aldı. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Lonca GSYF öncülüğünde gerçekleştirilen yeni köprü yatırım turuna, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Halis Petrol, Keiretsu Forum Türkiye ve bireysel melek yatırımcılar katıldı.

> Limak’ın, kullanıcıların para transferi, alışveriş ve fatura ödemeleri dâhil birçok finansal işlemi dijital ortamda bir bankaya gitmeye gerek duymadan ve kolaylıkla tek yerden yapabilmesini sağlayan mobil hizmet platformu OlduBil, yurt dışı faaliyetlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk faz olarak, Limak’ın inşaat projeleri yürüttüğü Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kuveyt, Kosova, Makedonya gibi ülkeler hedefleniyor.

> Şirketlere siber güvenlik hizmeti veren BugBounter.com, 15 günden kısa sürede tamamladığı yeni yatırım turuyla 5,7 milyon dolar değerlemeye ulaştı. BugBounter.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Arif Gürdenli, ikinci yatırım turunda beklentilerinin çok üstünde bir talep ile karşılaştıklarını belirterek “Portföyümüze Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgelerinden müşterileri dâhil ederek büyümemize devam edeceğiz” dedi.

Girişimcinin ajandası | 26 Eylül CET Kompozit ve Epoksi Teknolojileri, Birleşik Arap Emîrlikleri kökenli uluslararası bir yatırımcı grubundan 12 milyon dolar yatırım alırken Techsign, 8,5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı.

Girişimcinin ajandası Colendi, 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara taşırken HadsUp ise 7 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırımını alarak Londra’da 65 reklam noktası ile yolculuğuna başladı.