Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Signature M650 M küçük ve orta eller için, Signature M650 L büyük eller için geliştirilirken, ayrıca solaklar için özel modeli bulunuyor. Sessiz tıklama teknolojisi ile dikkat çeken mause, Logitech M185’e kıyasla tıklama gürültüsünü yüzde 90 azaltıyor. ‘Akıllı kaydırma tekerleği’ özelliği ise daha hızlı ve kolay kullanım imkânı sağlıyor. Mouse, yan düğmeleri ile kolayca özelleştirilebiliyor. Üç renk seçeneği bulunan mouse, Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile uyumlu çalışıyor.

Logitech'ten oyunculara özel kulaklık Logitech G, oyunculara özel geliştirdiği G335 kablolu oyun kulaklığı Türkiye’de satışa sundu.

Logitech'den en hafif mouse Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, en hafif kablosuz oyuncu mouseu PRO X SUPERLIGHT’ı tanıttı.