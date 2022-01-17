Türkiye Gazetesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, beklentilere göre, 8 Şubat günü büyük bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S22’yi tanıtacak. Ancak telefonların özellikleri kısmen ortaya çıktı. Nihayet fiyatlara ilişkin de bir sızıntı var.

Samsung Galaxy S22 Ultra, 1 TB’lık bir versiyonuyla piyasaya çıkacak. Daha önce, 12 GB RAM + 256 GB depolamaya ve 12 GB RAM + 512 GB depolamaya sahip S22 Ultra’lar hakkında söylentiler ortaya çıktı.

Son sızıntılarda ortaya çıkan 1 TB’lık Galaxy S22 Ultra modeli, 16 GB RAM ile gelebilir. Bunun yanı sıra 16 RAM + 1 TB depolama olsa da bu modelin oyun telefonu olmadığı biliniyor.

FİYATI 2 BİN DOLARDAN FAZLA OLACAK

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 1 TB + 16 GB versiyonuna sahip olmak isteyenlerin doğru zamanda doğru yerde olması gerekecek. Çünkü teknik sızıntılar konusunda isabetli tahminler yapan Ishan Agarwal'a göre, bu canavar S22 Ultra versiyonu muhtemelen sadece "belirli bölgelerde" satışa sunulacak.

Avrupa ve ABD’de satışa çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada, bazı teknoloji kaynakları ise 1 TB S22 Ultra'nın Şubat ayındaki Galaxy S22 serisi lansmanının bir parçası olmayacağını düşünüyor. Bu cihazın daha ileri bir tarihte tanıtılacağı iddia edildi.

16 GB + 1 TB’lık bu akıllı telefon, şu anda piyasadaki birçok laptopa özellikle RAM konusunda rakip olacak. Ancak bu kadar güçlü bir cihazın elbette fiyatı da yüksek olacak. 12 GB + 512 GB Galaxy S22 Ultra’nın 1.763 ABD Doları olması beklenirken, 1 TB’lık modelin 2.283 ABD Dolarından satılacağı düşünülüyor.

Akıllı telefonlar için oldukça önemli olan çip üretimindeki aksamaların da fiyat artışına katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Samsung, Galaxy S22 serisinin çıkış tarihini açıkladı Aylardır çeşitli sızıntılarıyla gündeme gelen Galaxy S22 serisi, nihayet tanıtım tarihiyle açıklandı. Güney Koreli üretici, yeni telefonlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğini 8 Şubat 2022 tarihinde düzenleyecek.

Samsung, Android 12 tabanlı son güncellemeyi alacak telefonlara yenilerini ekledi Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni arayüz güncellemesi One UI 4’ün kararlı sürümünü cihazlar için yayınlıyor. Samsung’un büyük çıkış yakalamasını sağlayan güncelleme iki akıllı telefona daha geldi.