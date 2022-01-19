Türkiye Gazetesi

Xiaomi kullanıcılarının bir süredir beklediği MIUI 13 global sürümü için açıklama geldi. Teknoloji devi, 26 Ocak 2022’de Avrupa pazarı için yeni bir etkinlik yapacağını duyurdu.

Etkinliğin ardından Xiaomi, MIUI 13 arayüzünü Avrupa kullanıcılarına da sunmaya başlayacak. Aralık ayı sonunda Çin’de tanıtılıp sunulan MIUI 13 arayüzü, tasarım ve performans yenilikleri sağlıyor.

XIAOMI, MIUI 13 VE NOTE 11'İ TANITACAK

Çin merkezli teknoloji devi, resmi internet sitesinde tanıtım için duyuru yaptı. Etkinlikte, Redmi Note 11 serisinin ve MIUI 13 global sürümünün tanıtılacağını vurguladı. Daha sonra şirket, MIUI Twitter hesabı üzerinden de aynı duyuruyu yaptı.

Xiaomi, desteklediği modellerin büyük çoğunluğuna yeni arayüzü gönderdi. MIUI 13 güncellemesinin Türkiye ulaşması için ise Şubat ayını beklemek gerekebilir. Ayrıca yeni çıkacak akıllı telefonlar hakkında da birçok sızıntı gerçekleşti.

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