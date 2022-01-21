Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarder iş insanı Jeff Bezos’ın adı sık sık en büyük rakibi Elon Musk ile anılıyor. Bezos’ın Blue Origin uzay şirketine karşılık Musk’ın Spacex isimli bir şirketi bulunuyor. Ancak her iki isim de uzay yarışının yanı sıra diğer alanlarda da rakip oluyorlar.

Milyarder Jeff Bezos, bilim insanlarından oluşan Alto Labs adlı bir girişim kurdu. Ekip, yaşlanma karşıtı bir teknoloji geliştirmeye çalışacak.

Alto Labs’ın CEO’su, ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın eski baş bilim sorumlusu Hal Barron oldu. Barron, "Hastalığı tersine çevirmek için dönüştürücü bir misyona sahip böyle eşsiz bir şirkete liderlik etmem için hayatımda bir kez karşılaşılabilecek bu fırsatın bana sunulmasından büyük onur duyuyorum." dedi.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARINI TOPLADI

Barron’un yanı sıra ekipte, kök hücre araştırmalarındaki çalışmaları nedeniyle 2012 Nobel tıp ödülünü kazanan Dr. Shinya Yamanaka ve CRISPR gen düzenleme çalışmasıyla 2020 Nobel ödülüne layık görülen Jennifer Doudna da bulunuyor.

Bezos’ın desteklediği girişim, tanıtımında 3 milyar dolardan fazla fon topladı. Bezos, Alto Labs'a fon sağlayan tek uber-zengin yatırımcı değil. Rus-İsrailli milyarder Yuri Milner de yaşlanma karşıtı teknolojinin geliştirilmesine yardımcı olmak için devreye giriyor.

Şirket, olgunlaşan hücreleri gençleştirmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye odaklanacak. Teorik olarak, daha sonra hücreler vücudunuzu yaşlandıkça onarmak ve hatta bunama gibi yaşa bağlı hastalıkları tedavi etmek için çalışabilecek.

Milyarderlerin desteklediği girişimin sonsuza kadar genç kalmamıza gerçekten yardımcı olup olmayacağını zaman gösterecek.

Brokoli yerine tatlı yiyorlar: Genetik çeşitlilik şekeri sağlığa çevirdi Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, Grönland halkının binlerce yıldır farklı bir diyete sahip olduğunu buldu. Araştırma, bağırsak bakterileri ve beslenme şekilleri sayesinde Grönlandlıların farklı bir genetik çeşitliğe sahip olduğunu gösterdi.

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.