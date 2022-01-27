Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarını memnun etmek için yoğun şekilde çalışıyor. iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarının yanı sıra şirket, çeşitli yazılımlar, donanımlar üretiyor. Hatta şirketin elektrikli araç üreteceği konuşuluyor. Ancak bu noktaya gelmeden önce, teknoloji şirketi işletmeci kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacak proje üzerinde duruyor.

Bloomberg’in haberine göre Apple, iPhone ve iPad’leri etkili bir şekilde bir ödeme aracına dönüştürecek. İşletmeler herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymazken, yerleşik NFC çipini kullanarak ‘dokun ve öde’ teknolojisiyle temassız ödeme alabilecek.

APPLE, ÖDEME SİSTEMİNİ KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLATACAK

Apple'ın 2020'de Kanadalı girişim Mobeewave'i 100 milyon dolara satın almasının ardından böyle bir adım atması bekleniyordu. İlk olarak teknoloji devi, kullanıcıların tek dokunuşla ödeme yapmasının sağlayan Pay sistemini geliştirdi.

(Foto: Jaap Arriens/Getty Images)

Habere göre bu yeni teknoloji, müşterilerin temassız kredi/banka kartlarını, iPhone veya Apple Watch'larını başka bir iPhone'a yaklaştırarak doğrudan NFC üzerinden ödeme yapmalarına olanak tanıyacak.

Bununla birlikte, Apple’ın bu özelliği önümüzdeki aylarda yeni bir güncellemeyle kullanıma sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca yeni özellik için Apple’ın mevcut ödeme servisleriyle ortak olup olmayacağı bilinmiyor.

Bu arada Apple’ın benzer bir teknolojisi mevcut. Cihaza takılan Square okuyucuları gibi donanımlar aracılığıyla satıcıların iPhone veya iPad'lerini POS istasyonu olarak kullanmalarına izin veriyor. Ancak yeni sistem, ek donanımlara ihtiyacı ortadan kaldıracak.

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