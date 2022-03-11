Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını oluşturan Çinli üreticiler yeni cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Piyasaya sık sık yeni telefonlar çıkarken, kullanıcılar için seçenekler de artıyor. Samsung, Apple ve Xiaomi gibi teknoloji devlerine iyi bir alternatif olan bu şirketlerden biri de Honor.

Çinli üretci, Honor X8 isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Cihaz ilk olarak Asya pazarına giriş yapacak ancak önümüzdeki aylarda Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere daha fazla bölgeye ulaşacak. Peki X8'in özellikleri ne? 90Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD ekranlı Honor'un yeni telefonu, Qualcomm Snapdragon 690 yonga setiyle çalışıyor. 22.5W hızlı şarj destekleyen telefonun pil kapasitesi ise 4.000 mAh olarak açıklandı.

Honor X8 modelinde, 64 Megapiksel ana arka kameraya ek olarak 5 Megapiksellik makro çekim ve derinlik sensörü ile iki adet 2 Megapiksellik sensörlere sahip dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamerası ise 16 Megapiksel. 4G Snapdragon 690 işlemciye 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 11'in üzerine kurulan Honor'un Magic UI 4.2 arayüzü yer alıyor.

Honor X8, titanyum gümüş, gece siyahı ve okyanus mavisi renk seçenekleri ile satışa çıkıyor. Fiyatı ve satış stratejisini Honor henüz açıklamadı.

Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonun tasarımı ortaya çıktı Samsung, Galaxy S22 serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını şubat ayında piyasaya sürdü. Ancak şirket hızlı bir şekilde yeni katlanabilir akıllı telefonlarına yönelerek, tanıtmaya hazırlanıyor.

Sony Xperia 1 IV akıllı telefonun özellikleri göründü Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, Xperia serisine yeni bir akıllı telefon modelini daha ekliyor. Sony Xperia 1 IV modelinin tasarımına ilişkin resimler sızıntı kaynakları tarafından paylaşıldı.